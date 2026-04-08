Gazzetta – Conte allenatore della Nazionale? De Laurentiis non si opporrebbe. Niente strappi come fu con Spalletti

Antonio Conte è l’uomo delle ricostruzioni eccellenti. Il suo lavoro ha permesso a Juventus prima, Inter poi e Napoli adesso di costruire delle basi solide. Motivo per cui la Nazionale punta forte sul suo nome per ripartire dopo il fallimento bosniaco. E Aurelio De Laurentiis non si opporrebbe all’idea, soddisfatto dell’operato e non intenzionato a rompere il rapporto che lo lega con il tecnico leccese. Ne parla l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“Qualora Conte dovesse ricevere la proposta per allenare la Nazionale, con ogni probabilità chiederà a De Laurentiis di liberarlo. E Aurelio sembra già pronto all’eventualità, tanto da usare parole e toni concilianti sull’argomento. Niente strappi come fu con Spalletti, De Laurentiis ci tiene a tenere una linea cordiale, visto l’ottimo rapporto con Conte. E il messaggio che è arrivato da Los Angeles, dove il presidente azzurro ha ricevuto anche la cittadinanza onoraria, va in quella direzione. Conte e De Laurentiis sono amici da tempo e nessuno dei due ha voglia di inclinare questo rapporto di fiducia. E poi Aurelio deve ad Antonio il rilancio di un progetto sportivo che due anni fa sembrava sull’orlo dell’abisso, dopo una disastrosa gestione post scudetto”.