Gazzetta – Alisson Santos, riscatto annunciato agli agenti. Presto verrà ufficializzato anche allo Sporting

Il riscatto di Alisson Santos è solamente una formalità. Una decisione già annunciata agli agenti e che presto verrà presentata allo Sporting Lisbona. 16,5 milioni di euro finiranno nelle casse dei portoghesi e saranno il via libera all’acquisto a titolo definitivo del brasiliano. Ne parla oggi l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“Era già tutto previsto: nel carteggio, nei pensieri di quel gennaio torbido (per tutti quegli infortuni), nella scelta mirata che Giovanni Manna, il direttore sportivo, sfidando la diffidenza, aveva imposto a se stesso e suggerito ad Aurelio De Laurentiis e ad Antonio Conte. Su Alisson de Almeida Santos bisogna crederci e puntare forte, mettendoci la faccia e rischiando in prima persona: tre milioni e mezzo per il prestito dallo Sporting di un attaccante intravisto qua e là potevano apparire un azzardo ma le relazioni spingevano ad osare. Fatto. E poi anche sedici milioni e mezzo del riscatto (per arrivare a venti complessivi) avrebbero indotto a sospettare di essersi spinti un po’ al di là: 180’ minuti effettivi in campionato, 156’ in Champions, mai una partita da titolare – avrebbero detto mai una gioia – e comunque tre gol nella manifestazione più sciccosa che esista e quel «proviamoci» da giocarsi come un all-in. La decisione Alisson de Almeida Santos a Napoli ha fatto di più: siamo a 397’ giocati, due gol (e non sono pochi, perché pesano, con la Roma decisivo per il 2-2 e con il Torino nel 2-1) e poi un assist… per l’assist con cui Olivera ha consentito a Politano di abbattere il Milan per prendersi il secondo posto. Il riscatto è già stato annunciato agli agenti, a breve verrà ufficializzato anche allo Sporting. Per la Pec, basta uno scatto ancora”.