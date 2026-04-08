Garanzia di origine: cos’è e perché è fondamentale nel mercato energetico

Negli ultimi anni, il concetto di sostenibilità è diventato centrale anche nel settore energetico. In questo contesto, la garanzia di origine rappresenta uno strumento chiave per certificare la provenienza dell’energia da fonti rinnovabili.
Sempre più aziende scelgono soluzioni energetiche green, ma senza un sistema di certificazione affidabile sarebbe difficile dimostrarne l’effettiva origine.
Ecco perché le garanzie di origine stanno assumendo un ruolo sempre più strategico.
Cos’è una garanzia di origine
La garanzia di origine (GO) è un certificato elettronico che attesta che una determinata quantità di energia elettrica è stata prodotta da fonti rinnovabili.
Ogni certificato corrisponde generalmente a:
- 1 MWh di energia prodotta
- proveniente da fonti come solare, eolico, idroelettrico o biomasse
Questo strumento consente di tracciare in modo trasparente l’energia immessa nel sistema.
A cosa serve la garanzia di origine
Le garanzie di origine hanno diverse funzioni fondamentali:
✔ Trasparenza
Permettono di certificare la reale provenienza dell’energia acquistata.
✔ Sostenibilità
Consentono alle aziende di dimostrare il proprio impegno ambientale.
✔ Marketing e posizionamento
Sempre più imprese utilizzano energia certificata per rafforzare il proprio brand.
✔ Compliance normativa
In alcuni casi, l’utilizzo di energia rinnovabile certificata è richiesto o incentivato.
Come funziona il sistema delle GO
Il funzionamento delle garanzie di origine si basa su un sistema regolato e tracciato.
In sintesi:
- il produttore di energia rinnovabile riceve certificati GO
- questi certificati possono essere venduti separatamente dall’energia
- il consumatore finale può acquistarli per certificare il proprio consumo
Questo meccanismo crea un vero e proprio mercato parallelo.
Differenza tra energia rinnovabile e certificata
Un errore comune è pensare che acquistare energia “green” significhi automaticamente avere una garanzia di origine.
In realtà:
- energia rinnovabile → riguarda la produzione
- garanzia di origine → riguarda la certificazione
Senza GO, non è possibile dimostrare ufficialmente la provenienza sostenibile dell’energia.
Perché le aziende stanno puntando sulle garanzie di origine
Le imprese stanno integrando sempre più le GO nelle proprie strategie per diversi motivi:
- migliorare il rating ESG
- rispondere alle richieste di clienti e stakeholder
- partecipare a bandi e certificazioni ambientali
- differenziarsi sul mercato
In un contesto competitivo, la sostenibilità non è più un’opzione, ma un vantaggio strategico.
Approfondimento sulla garanzia di origine
Per comprendere nel dettaglio come funzionano le garanzie di origine, come acquistarle e come integrarle in una strategia energetica efficace, è utile consultare una guida completa.
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Conclusione
La garanzia di origine è oggi uno degli strumenti più importanti per chi vuole utilizzare energia rinnovabile in modo certificato e trasparente.
Comprenderne il funzionamento permette alle aziende non solo di essere più sostenibili, ma anche di comunicare in modo credibile il proprio impegno ambientale.