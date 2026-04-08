FOTO – Beccato Lukaku in allenamento in solitaria ad Anversa. Le ultime

Beccato Romelu Lukaku nel suo periodo di riabilitazione. Ha fatto molto discutere la decisione del belga di non rientrare nel giorno prestabilito a Napoli e di rimanere nel suo paese natio per proseguire il recupero fisico da un infortunio che, da inizio stagione, non gli ha mai lasciato scampo. Una scelta che la società partenopea non ha digerito, e che potrebbe portare a provvedimenti drastici. Intanto, questa mattina è stato ripreso dalla testata olandese Voetball International ad allenarsi da solo nel centro sportivo di proprietà del Royal Antwerp insieme ad un preparatore personale. Al momento, stando alle parole del Ds Giovanni Manna, il suo nuovo rientro dovrebbe essere previsto per la prossima settimana.