De Laurentiis: “Si chiude la mia due giorni a Los Angeles. Grazie alla sindaca Karen Bass”

Si è chiusa la due giorni di Aurelio De Laurentiis a Los Angeles. Qui, il patron del Napoli ha avuto modo di presentare il film Ag4in – Il quarto scudetto del Napoli al pubblico americano, oltre a ricevere la cittadinanza onoraria della città californiana. Di recente, il presidente del Napoli ha pubblicato un tweet in cui racconta di aver terminato questa sua trasferta statunitense. A seguire, il suo messaggio. “Con una cena nella mia residenza di Los Angeles si è chiusa una due giorni da ricordare. Grazie in particolare alla Sindaca di Los Angeles Karen Bass”.

Con una cena nella mia residenza di Los Angeles si è chiusa una due giorni da ricordare. Grazie in particolare alla Sindaca di Los Angeles Karen Bass pic.twitter.com/y5VBdXhyBv — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) April 8, 2026