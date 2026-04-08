De Laurentiis: “Si chiude la mia due giorni a Los Angeles. Grazie alla sindaca Karen Bass”

Scritto da:
Elia Falco
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fonte foto: Twitter @ADeLaurentiis

Si è chiusa la due giorni di Aurelio De Laurentiis a Los Angeles. Qui, il patron del Napoli ha avuto modo di presentare il film Ag4in – Il quarto scudetto del Napoli al pubblico americano, oltre a ricevere la cittadinanza onoraria della città californiana. Di recente, il presidente del Napoli ha pubblicato un tweet in cui racconta di aver terminato questa sua trasferta statunitense. A seguire, il suo messaggio. “Con una cena nella mia residenza di Los Angeles si è chiusa una due giorni da ricordare. Grazie in particolare alla Sindaca di Los Angeles Karen Bass”.

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