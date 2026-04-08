CdS – Il Napoli sa vincere con un gol di scarto: il record degli uomini di Conte

Al Napoli basta anche un solo gol di scarto per portare a casa la vittoria. Da quando Antonio Conte siede sulla panchina partenopea, la squadra è quella che ha raccolto più vittorie con una sola rete di vantaggio, ovvero 27. Inoltre, l’ultimo successo con più di un gol di scarto risale addirittura al 4 gennaio 2026, quando gli azzurri si imposero all’Olimpico sulla Lazio con il risultato di 1-0. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Col brivido, come contro il Milan. Il Napoli ormai sa vincere soprattutto con un gol di scarto. Ne fa uno, al massimo due se poi uno lo subisce, e conquista comunque tre punti fondamentali: è il Napoli targato Conte, dal suo arrivo in azzurro, è la squadra con più vittorie con un solo gol di scarto, 27, in tutta la Serie A. E il trend resiste ormai da tempo: l’ultimo successo con almeno due gol di differenza è datato 4 gennaio, 2-0 alla Lazio all’Olimpico. Da allora, in A, otto vittorie. Tutte con un solo gol di scarto, appunto”.