Il Mattino-Il Napoli punta ad un difensore ex Torino: il nome

Il ds Manna ha iniziato a muoversi per rinforzare la rosa del Napoli per la prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, un difensore ex Toro sarebbe sulla lista del ds azzurro: “Sulla lista di Manna c’è anche il nome di Wilfried Stephane Singo, ivoriano classe 2000: potrebbe essere lui il profilo ideale per accompagnare il prossimo anno Giovanni Di Lorenzo sulla fascia destra. A Manna piace per le qualità e il fisico dirompente: le prestazioni con il Galatasaray hanno però attirato le attenzioni di molti”.