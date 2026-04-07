Conte elogiato dalla Gazzetta: “Nonostante crisi e infortuni, ha mantenuto andatura da Scudetto!”

Il Napoli batte il Milan e scavalca proprio i rossoneri in classifica, portandosi al secondo posto a -7 dall’Inter. La Gazzetta dello Sport elogia il lavoro di Antonio Conte e lascia aperta una piccola speranza per lo Scudetto: “Il Napoli ha gli stessi 65 punti di un anno fa. Nonostante mille infortuni e crisi profonde, ha mantenuto un’andatura da scudetto. Questa è una medaglia che brilla al petto dell’ottimo Antonio Conte. Impossibile rimontare 7 punti in 7 giornate? Sembrava impossibile anche arrivare sulla luna, dicono da queste parti”.