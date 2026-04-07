Clemente Russo: “Credo ancora nello scudetto”

Clemente Russo, ex pugile e tifoso del Napoli, nel corso della trasmissione Mediaset “Pressing” ha parlato della corsa scudetto che vede il Napoli secondo: “L’Inter è una grandissima squadra, nessuno può pensare che può perdere uno scudetto con sette punti di vantaggio sulla seconda. L’unica cosa che porta a pensare questo sono le tre partite precedenti a quella contro la Roma. Napoli-Milan? Con Alisson Santos e Politano, Conte ha spaccato la partita. Serviva velocità e imprevedibilità, cosa che Giovane non era abituato a dare. lo credo tantissimo allo scudetto, ci credono tantissimo i tifosi napoletani e soprattutto la squadra“.