Allegri: “Sconfitta che fa male, dovevamo tenere dietro chi abbiamo dietro”

Massimiliano Allegri, mister del Milan, ai microfoni di Milantv ha parlato della sconfitta contro il Napoli con il gol di Matteo Politano: “È una sconfitta che fa male contro una diretta concorrente. Oggi con una vittoria avremmo potuto tenere lontano chi sta dietro e saremmo potuti restare a -6 dall’Inter. Dovevamo portare l’episodio dalla nostra parte, ma non ci siamo riusciti. Dovevamo fare meglio dal punto di vista tecnico. Dobbiamo comunque restare sereni perché il nostro obiettivo è e resta la Champions. Dobbiamo prepararci bene per l’Udinese. “Mi aspettavo una partita così, il Napoli concede poco. Dovevamo essere più precisi. Abbiamo preso alcune ripartenza nel secondo tempo. Maignan ha fatto una sola parata. Tra l’altro quell’azione è nata da una nostra azione importante in cui non abbiamo tirato in porta. Davanti dobbiamo essere più precisi e più bravi a fare gol“.