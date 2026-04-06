Stasera prima del fischio d’inizio l’omaggio a Peppe Savoldi

Una decina di giorni fa è andato via un pezzetto della storia azzurra. Peppe Savoldi, “Mister due miliardi”, non è più tra i comuni mortali.

L’ex calciatore, classe 1947, ha indossato nel corso della sua carriera anche la maglia azzurra del Napoli. Storico il suo passaggio alla corte di Ferlaino nel 1975 per la cifra record dell’epoca. Beppe, centravanti d’area di rigore, dotato di fiuto della rete e ottimo stacco di testa, fu subito amato dal popolo azzurro. Ragazzo umile e onesto fu idolo dei tifosi e protagonista di buone annate, culminate con il successo in Coppa Italia.

Stasera prima del fischio d’inizio Beppe sarà ricordato dal pubblico del suo stadio, ai suoi tempi chiamato San Paolo. Sarà un momento da brividi con il popolo azzurro che non dimentica i suoi eroi.

Sarà presente anche Gianluca Savoldi, figlio di Beppe, pure lui calciatore e centravanti, anche se di altra levatura. Gianluca è un ex azzurro, anche se nel periodo meno felice della storia azzurra, quello del lungo post Diego, tra debiti e retrocessioni.