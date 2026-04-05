Pisa – Torino, granata corsari con Adams

Terminata da poco la gara tra Pisa e Torino, con la vittoria degli ospiti, che nel finale agguantano i 3 punti.
Buono l’impatto del neo allenatore D’Aversa che coglie la terza vittoria in cinque gare, consentendo al Torino di portarsi a ben nove lunghezze di vantaggio sulla pericolante Cremonese.
Discorso opposto per il pur generoso Pisa, la squadra è ormai mestamente avviata a ritornare nella serie cadetta, dopo un solo anno.
Gara non troppo spettacolare, con i padroni di casa che palesano le solite difficoltà in fase offensiva. Per gli ospiti la rete del successo arriva al minuto 80 grazie ad Adams che sfrutta l’assist di Pedersen.