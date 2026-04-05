Le probabili scelte di Conte: tutti in campo i “Fab Four”

Domani sera il Napoli e il Milan giocheranno almeno per la piazza d’onore, in attesa di eventuali novità positive da S. Siro dove tra poco scenderanno in campo la capolista Inter e la Roma.

Gara certamente importante quindi e focus sulle probabili scelte di Antonio Conte.

Nonostante qualche recupero il Napoli si presenta ancora con tanti giocatori importanti fuori per infortunio: Di Lorenzo, Rrhamani, Vergara e Neres sono da tempo fermi ai box. Assenza dell’ultimo periodo – certamente a sorpresa – quella del belga Lukaku, che ha preferito unilateralmente continuare il percorso di riabilitazione in patria.

Scontato l’utilizzo del 3-4-2-1.

In porta dovrebbe giocare Milinkovic-Savic, mentre il terzetto difensivo sarà composto da Beukema, Buongiorno e Oliveira. Sulle fasce spazio a Gutierrez a destra e Spinazzola a sinistra.

Centrocampo con tutti i 4 “Fab Four” dall’inizio in campo, e quindi Anguissa in mediana con Lobotka e De Bruyne e Mc Tominay trequartisti a supporto del centravanti Højlund.

In panchina, pronti a subentrare, Politano, deluso e stanco dalle fatiche in nazionale e Alisson Santos, titolare nelle ultime uscite.