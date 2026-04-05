Inter – Roma, le formazioni ufficiali

Da poco sono state rese note le formazioni della sfida di stasera tra Inter e Roma.
Gara importante per entrambe le formazioni. I padroni di casa, reduci da un periodo negativo, hanno visto ridursi significativamente il vantaggio sulle inseguitrici, mentre gli ospiti stasera giocano per provare a restare attaccati al treno della Champions, che al momento li vede attardati rispetto a Como e Juventus.
Di seguito le scelte dei due allenatori: Chivu punta su Acerbi ed il rientrante Lautaro, Gasperini sceglie Soulé dall’inizio.
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, NDicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen.
Fischio d’inizio alle 20:45.