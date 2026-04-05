Il Mattino, Napoli-Milan: “Fiato sul collo”

Come di consueto, Il Mattino dedica ampio spazio al Napoli anche nella prima pagina odierna, scegliendo un titolo significativo in vista del prossimo impegno di campionato: “Fiato sul collo”.

Il riferimento è al big match contro il Milan, una sfida cruciale per gli equilibri della classifica e per la corsa al titolo. Gli azzurri scenderanno in campo conoscendo già il risultato dell’Inter capolista, con la possibilità di mettere pressione alle dirette concorrenti e restare agganciati alle prime posizioni. La gara rappresenta uno snodo fondamentale della stagione: sia Napoli che Milan si giocano punti pesanti, in un confronto che può indirizzare in modo decisivo la lotta Scudetto.