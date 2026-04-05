De Napoli: “L’Inter è troppo superiore, lo scudetto sarà loro”

Nando De Napoli a La Gazzetta dello Sport ha analizzato la lotta scudetto e la sfida tra Milan e Napoli: “Per me lo scudetto è dei nerazzurri, tranne nel complicato caso di un crollo nel quale non credo. A me sembrano troppo forti, nonostante qualche battuta a vuoto. Però ho vissuto sulla mia pelle una rimonta inaspettata, altre ce ne sono state: giusto lasciare aperta la porticina.

Mi pare superiore il Napoli, che ha recuperato un centrocampo d’altri tempi. Ha l’attaccante che sente la porta, Hojlund, e centrocampisti come De Bruyne e McTominay che possono risolvertela. Ma il Milan sa difendere, e dipende dalle condizioni di Leao”.