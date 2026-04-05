De Laurentiis: “Buona Pasqua a tutto il mondo Napoli”

Aurelio De Laurentiis, presidente della SSC Napoli, ha voluto rivolgere un messaggio di auguri a tutto il mondo azzurro in occasione della Pasqua, condividendo un post sui propri canali social.

Nel suo messaggio, il numero uno del club ha salutato tifosi, calciatori, staff tecnico, dirigenti, dipendenti e collaboratori del Napoli e della Filmauro, estendendo gli auguri anche alle loro famiglie. Un pensiero che va oltre il calcio, con un riferimento anche al momento delicato a livello internazionale, segnato da conflitti e dalle loro conseguenze economiche e sociali.