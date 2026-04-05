De Bruyne: “Scudetto? Il Napoli ci crede”

Kevin De Bruyne suona la carica e rilancia le ambizioni del Napoli. In un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il centrocampista belga ha parlato apertamente della corsa scudetto, senza nascondere la voglia di provarci fino in fondo: l’obiettivo è vincere tutte le partite rimaste e poi tirare le somme a fine stagione.

Il numero azzurro ha sottolineato anche il suo ottimo ambientamento in città e nel club, evidenziando come la squadra abbia pagato nel corso dell’anno i numerosi infortuni, fattore che ha inciso sul rendimento complessivo. Tra le sue dichiarazioni anche un passaggio su Hojlund, indicato come uno dei possibili protagonisti del futuro europeo.