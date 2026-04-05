Allegri domani potrebbe schierare una inedita coppia in attacco

Domani sera per il big match al Maradona scenderanno in campo Napoli e Milan. Sfida importante per l’alta classifica, anche in attesa di eventuali notizie positive dall’altra sfida di cartello, in programma stasera tra Inter e Roma.
Sfida nella sfida quella tra i due allenatori Conte ed Allegri, veri vincenti, ognuno a modo suo.
In casa Milan il tecnico livornese è intenzionato a riproporre il consueto 3-5-2 con alcune probabili novità, soprattutto per il settore offensivo.
Con Christian Pulisic in forma deficitaria, Rafael Leao non al meglio e Santiago Gimenez che finora non ha mai pienamente convinto, Allegri potrebbe decidere di schierare un duo inedito: al Maradona potrebbero giocare il tedesco Fullkrug, supportato dal francese Nkunku.
Scelte più scontate per gli altri reparti, con il solito mix di tanta esperienza che finora ha dato spesso ragione al sodalizio rossonero.
A riportare quanto filtra da Milanello è la redazione di Sky Sport.