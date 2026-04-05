Alisson Santos: “Napoli un sogno, con Conte cresco ogni giorno”

Alla vigilia della sfida contro il Milan, Alisson Santos si racconta in un’intervista rilasciata a Repubblica, soffermandosi sul suo impatto con il Napoli e sulle ambizioni per il futuro.

L’attaccante brasiliano ha ammesso di non aspettarsi la chiamata del club azzurro, arrivata mentre trovava poco spazio allo Sporting. Un’opportunità che ha definito fondamentale per la sua carriera e per la sua vita, che sta cercando di sfruttare al massimo giorno dopo giorno.

Determinante è stato anche il rapporto con Antonio Conte, che lo ha aiutato fin dal primo momento a inserirsi nel gruppo e a capire cosa serve per rendere al meglio in Serie A. Un percorso di crescita continuo, condiviso con un allenatore e compagni di alto livello.