Sky Sport – Ecco le probabili formazioni di Napoli Milan

Dopo la pesante eliminazione dell’Italia e il caos che sta colpendo l’intera federazione, la Serie A è pronta a ricominciare con due big match che potrebbero certamente cambiare gli equilibri del nostro campionato.

Infatti la 31esima giornata vedrà in campo Inter – Roma e Napoli – Milan. I nerazzurri non vincono da tre partite consecutive in campionato e un eventuale sconfitta con la Roma aprirebbe certamente una grande porta a Napoli e Milan che dovranno poi affrontarsi lunedì al Maradona.

Entrambe sono rispettivamente a -7 e -6 dai nerazzurri e proveranno a strappare i tre punti con tutte le loro forze e infatti sia Conte che Allegri schiereranno i loro migliori giocatori a disposizione.

Ecco le probabili formazioni di Napoli – Milan:

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Juan Jesus, Buongiorno, Olivera, Gutierrez, Anguissa, Lobotka, Spinazzola, De Bruyne, McTominay, Hojlund. All.Conte

Milan (3-5-2): Maignan, Tomori, De Winter, Pavlovic, Saelemaekers, Fofana, Rabiot, Modric, Bartesaghi, Leao, Pulisic. All.Allegri