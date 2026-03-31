Scotto: “Lukaku ha assicurato che rientrerà in Italia tra 10 giorni, preferisce curarsi in Belgio”

Romelu Lukaku rimarrà in Belgio ancora per qualche giorno per curarsi dall’infortunio all’anca che gli dà fastidio.

Secondo quanto riportato dal giornalista del Roma Giovanni Scotto, sui propri canali social, il belga farà rientro tra qualche giorno: “Romelu Lukaku ritiene di avere un’infiammazione all’anca, non riscontrata dallo staff medico del Napoli. Avrebbe dovuto presentarsi oggi a Castel Volturno per valutare le sue condizioni, ma preferisce inviare una documentazione medica e proseguire le terapie privatamente in Belgio.

L’attaccante rischia una multa anche se ha assicurato che rientrerà in Italia tra circa dieci giorni. L’infortunio non è stato riscontrato dalla federazione belga, ma direttamente dal calciatore dopo che ha lasciato il ritiro della nazionale”.