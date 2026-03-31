Qualificazioni Mondiali-L’Italia riparte da Retgui e Kean: le scelte di Gattuso

L’Italia a Zenica si gioca l’accesso al Mondiale che si terrà negli States.

La Nazionale allenata da Rino Gattuso, sul campo della Bosnia, conferma l’11 titolare visto contro l’Irlanda del Nord; la coppia d’attacco sarà costituita da Moise Kean e Mateo Retegui, panchina iniziale per Pio Esposito.

A centrocampo Sandro Tonali sarà affiancato da Manuel Locatelli e Nicolò Barella con Dimarco e Politano sulle fasce; la Bosnia scenderà in campo con il capitano Edin Dzeko supportato da Demirovic.

Di seguito le formazioni ufficiali:

Bosnia ed Erzegovina (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Basic, Sunjic, Memic; Demirovic, Dzeko. A disposizione: Hadzikic, Zlomislic, Mujakic, Celik, Radeljic, Tahirovic, Gigovic, Hadziametovic, Burnic, Alajbegovic, Bazdar, Tabakovic. Commissario tecnico: Sergej Barbarez.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. A disposizione: Carnesecchi, Meret, Palestra, Spinazzola, Buongiorno, Gatti, Cambiaso, Pisilli, Cristante, Frattesi, Raspadori, Esposito. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.