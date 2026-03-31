Lukaku resta il Belgio! Cosa farà ora il Napoli?

Scritto da:
Ivan Holmes
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UFFICIALE - Lukaku torna in lista Champions! Prenderà il posto di un big

Niente da fare con Lukaku, il belga era atteso questa mattina a Castel Volturno per il raduno, ma ha deciso di restare in Belgio. Il Mattino rivela che l’intenzione del calciatore é quella di restare in patria fino alla fine di aprile, ma ha ricevuto un no secco da parte del Napoli. Ora non si sa quale linea sceglierà di seguire il club azzurro, da una possibile multa a l’esclusione dalla rosa se Big Rom non dovesse far ritorno nei prossimi giorni. Possibile un comunicato ufficiale da parte del club per chiarire la questione.

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