La Gazzetta dello Sport-Caso Lukaku: il punto

In casa Napoli, tiene banco il caso Romelu Lukaku, non rientrato a Napoli e restato in Belgio per curarsi.

La rosea ha analizzato il tutto evidenziando che si procederà con una multa da parte del club: “Romelu sarà multato dopo autorizzazione, e la cifra, nonostante possa fare il solletico a un uomo che guadagna 8,5 milioni netti, avrà un suo peso; secondo passo: esclusione dalla rosa, come già annunciato venerdì scorso all’attaccante, per avvisarlo degli effetti di una decisione, quella di non presentarsi, dannosa. Lukaku non ha ascoltato nessuno, non il management che le ha provate tutte per farlo volare su Napoli per un colloquio, né Manna, il diesse, che ha provato ad ammorbidirlo“.