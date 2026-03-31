Forgione: “Lukaku deluso da Conte”: il motivo

La scelta forte di Romelu Lukaku di non tornare a Napoli ha posto diversi interrogativi sul calciatore belga.

Sui propri profili social, il giornalista Angelo Forgione ha sottolineato la crepa aperta con la sua guida principale, Antonio Conte: “Dispiace constatare che una distanza tra Lukaku e il Napoli si è creata per la decisione autonoma del calciatore di non presentarsi alla ripresa degli allenamenti a Castel Volturno e restare in Belgio. Lukaku vive un momento assai delicato, per diversi motivi. Si è sempre sentito intoccabile con Conte, ma il grave infortunio di agosto scorso lo ha messo fuori gioco e ha posto tra sé e il mister un Hojlund che fa bene quello che il mister ha sempre chiesto e ottenuto da Lukaku, ma più giovane e con vive prospettive di crescita. C’è sicuramente una comprensibile delusione per un rapporto professionale e umano che, dopo avergli sempre garantito fiducia e titolarità, ora non le assicura più.

Lukaku è stato giustamente considerato un leader dello spogliatoio. Uno spogliatoio che Conte vuole compatto e dalla sua parte per andare “in guerra”, dal campo o dalla panchina. Così Antonio ha vinto il tricolore napoletano, e non sarà contento di questa spiacevole situazione ora che c’è da provare a chiudere al meglio una stagione travagliata. E poi, all’orizzonte c’è il Mondiale, e dunque la priorità del belga non è il finale di campionato con il Napoli al servizio del suo mentore, ma il torneo iridato. Se Conte gli avesse garantito ancora priorità, e se il Napoli gli avesse dato garanzie contrattuali, questo strappo non si sarebbe verificato. Se; ma i se li ha bruciati Hojlund, complice una condizione fisica ancora deficitaria”.