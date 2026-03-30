Neve in Bosnia, rifinitura a Coverciano per gli azzurri

Piccolo cambio di programma per la Nazionale, alla vigilia della sfida decisiva per partecipare ai prossimi Mondiali.

Gli azzurri di Gattuso resteranno a Coverciano anche stamattina, per l’allenamento di rifinitura previsto per le ore 11.

Inizialmente era previsto lo svolgimento dell’ultimo allenamento sul campo di Zenica, teatro dello spareggio; il cambio di programma si è reso necessario a causa delle proibitive condizioni meteo in Bosnia ed Erzegovina nelle ultime ore; neve e pioggia hanno indotto a preservare il terreno di gioco per la gara, in programma domani sera alle 20:45.

La richiesta è giunta dalla UEFA e la FIGC non ha potuto far altro che accoglierla. Pertanto la partenza dal Centro Tecnico di Coverciano avverrà oggi pomeriggio; gli azzurri atterreranno a Sarajevo, per poi recarsi su strada a Zenica, distante circa 70 chilometri.