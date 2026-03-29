Tuttosport-Caso Lukaku: la richiesta del patron De Laurentiis

Il mancato rientro di Romelu Lukaku a Napoli durante la sosta nazionali ha portato malumori alla dirigenza azzurra.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il patron De Laurentiis avrebbe chiesto al ds Manna e a mister Conte di adottare il pugno duro nei confronti della punta belga che ha vissuto una stagione travagliata a causa dell’infortunio riportato in una delle ultime amichevoli pre campionato.

Inoltre, il pesante ingaggio della punta ex Inter non rientrerebbe più tra le esigenze del patron azzurro che vorrebbe liberarsi degli 8,5 milioni annui che versa per BigRom.