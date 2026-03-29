Rrahmani verso il rientro: recuperato per il finale di stagione

Buone notizie per il Napoli e per Antonio Conte: Amir Rrahmani è ormai alle fasi finali del suo percorso di recupero. Il difensore kosovaro, fermato da un problema muscolare accusato nella sfida contro la Roma, sta completando la riabilitazione e si avvicina al ritorno in campo.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il rientro del centrale azzurro è previsto per metà aprile, in un momento cruciale della stagione. Una tempistica che permetterebbe a Conte di ritrovare un elemento fondamentale della difesa proprio nel pieno del rush finale.

Capitano della nazionale del Kosovo, Rrahmani rappresenta una pedina chiave per equilibrio e solidità del reparto arretrato. Il suo recupero arriva quindi in un momento decisivo, con il Napoli impegnato nella corsa ai vertici della classifica e determinato a giocarsi fino in fondo le proprie ambizioni.



