Pjanic: “Lotta Scudetto ancora aperta ma l’Inter può amministrare il vantaggio guadagnato”

L’ex centrocampista della Roma e della Juventus, Miralem Pjanic, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta Dello Sport in cui ha parlato anche della lotta Scudetto e della lotta Champions in Serie A. Ecco alcuni spezzoni dell’intervista:

Lo Scudetto é dell’Inter?

“Vedo una competizione ancora aperta, anche se l’Inter ha guadagnato un bel vantaggio e può amministrarlo in questo finale di stagione“.

Una delle “sue” squadre italiane, Roma o Juventus, riuscirà a entrare in Champions League?

“Non é semplice perché c’é anche il Como che sta andando forte. Di sicuro sarebbe fondamentale per entrambe risalire al quarto posto“.