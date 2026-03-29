Pjanic: “Lotta Scudetto ancora aperta ma l’Inter può amministrare il vantaggio guadagnato”

Scritto da:
Alessio Grossi
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L’ex centrocampista della Roma e della Juventus, Miralem Pjanic, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta Dello Sport in cui ha parlato anche della lotta Scudetto e della lotta Champions in Serie A. Ecco alcuni spezzoni dell’intervista:

Lo Scudetto é dell’Inter?

Vedo una competizione ancora aperta, anche se l’Inter ha guadagnato un bel vantaggio e può amministrarlo in questo finale di stagione“.

Una delle “sue” squadre italiane, Roma o Juventus, riuscirà a entrare in Champions League?

Non é semplice perché c’é anche il Como che sta andando forte. Di sicuro sarebbe fondamentale per entrambe risalire al quarto posto“.

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