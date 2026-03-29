McTominay-Napoli, rinnovo fino al 2030: no alle offerte arabe

Il Napoli accelera per blindare Scott McTominay e assicurarsi uno dei pilastri del progetto di Antonio Conte anche per il futuro. Secondo quanto riportato da Il Giornale, il club azzurro è già al lavoro con l’entourage del centrocampista scozzese per prolungare il contratto fino al 2030, con opzione per un’ulteriore stagione fino al 2031.

Sul tavolo non c’è solo la durata del nuovo accordo, ma anche un adeguamento dell’ingaggio, segnale chiaro della centralità del giocatore nel progetto tecnico. McTominay è infatti considerato un punto fermo, sia per il presente che per il futuro della squadra.

Nel frattempo, non sono mancate le sirene dall’Arabia Saudita. Sempre secondo Il Giornale, al giocatore sarebbe stata presentata un’offerta molto ricca, con uno stipendio pari al triplo rispetto a quello percepito attualmente a Napoli. Proposte importanti, ma che non hanno scalfito la volontà del centrocampista.