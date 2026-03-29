Lukaku-Napoli, ultima chance: ma il futuro resta in bilico

Il Napoli lascia aperto uno spiraglio nella delicata vicenda legata a Romelu Lukaku. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il club azzurro è disposto a concedere al centravanti belga un’ultima opportunità per ricucire lo strappo: la sua presenza a Castel Volturno nella giornata di martedì verrebbe interpretata come un segnale distensivo, ridimensionando l’accaduto a un semplice sfogo di frustrazione.

In questo scenario, le conseguenze disciplinari sarebbero limitate a una multa, evitando così provvedimenti più severi come l’esclusione dalla rosa. Una soluzione che permetterebbe di proseguire la stagione senza rotture definitive. Nel frattempo, dietro le quinte si lavora per evitare un’escalation. Il direttore sportivo Giovanni Manna e l’agente Federico Pastorello sono impegnati in un dialogo costante per trovare un punto d’incontro. Uno scontro aperto, infatti, avrebbe effetti negativi per entrambe le parti: il Napoli perderebbe una risorsa offensiva a stagione in corso, mentre Lukaku rischierebbe di compromettere la propria condizione e la convocazione per il prossimo Mondiale.