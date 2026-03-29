Il Mattino: Lukaku-Napoli, scontro totale

Il rapporto tra il Napoli e Romelu Lukaku è arrivato a un punto di rottura. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il presidente Aurelio De Laurentiis è fortemente irritato dal comportamento dell’attaccante belga, che ha deciso di restare ad allenarsi in Belgio senza rispettare gli accordi presi con il club.

Una situazione resa ancora più evidente dal comunicato ufficiale della nazionale belga, che ha chiarito la posizione del giocatore. Di fronte a questo scenario, De Laurentiis ha deciso di intervenire con fermezza, lanciando un ultimatum tramite l’agente Federico Pastorello: Lukaku dovrà presentarsi a Castel Volturno entro martedì.

In caso di mancato rientro, le conseguenze sarebbero immediate: il centravanti verrebbe messo fuori rosa a tempo indeterminato, segnando di fatto la fine anticipata della sua esperienza in maglia azzurra. Una decisione che avrebbe anche ripercussioni sul mercato estivo e sulla gestione dell’attacco.

La vicenda potrebbe però andare oltre l’aspetto sportivo. Sempre secondo Il Mattino, il presidente del Napoli starebbe valutando anche un’azione legale nei confronti del giocatore, con una possibile causa per danni d’immagine. Un’ipotesi che trasformerebbe la vicenda in un caso senza precedenti recenti nella storia del club.