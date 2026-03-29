GdS – Gattuso potrebbe fare qualche cambio per Bosnia-Italia

Mancano solo 2 giorni alla finale playoff per il prossimo Mondiale, Bosnia Ed Erzegovina-Italia: gli Azzurri vogliono evitare di non partecipare al torneo per la terza volta consecutiva (l’ultimo Mondiale fu nel 2014 in Brasile). Il ct dell’Italia, Gennaro Gattuso, ha ancora un ultimo allenamento a disposizione prima di scegliere la formazione per martedì sera.

Come riportato dalla Gazzetta Dello Sport, l’ex allenatore del Milan e del Napoli potrebbe fare solo due cambi rispetto alla partita contro l’Irlanda Del Nord, ovvero Cristante al posto di Locatelli a centrocampo, e Pio Esposito al posto di Retegui a giocare in attacco con Kean. Per quanto riguarda i giocatori del Napoli, Politano dovrebbe giocare dal primo minuto come contro l’Irlanda Del Nord, mentre Buongiorno e Spinazzola dovrebbero partire dalla panchina.