Di Lorenzo, attaccamento all’Italia: vicino alla Nazionale ma resta a Napoli per recuperare

Giovanni Di Lorenzo conferma ancora una volta il suo forte legame con la maglia azzurra. Il capitano del Napoli, pur non essendo disponibile a causa dell’infortunio, ha voluto essere vicino ai compagni della Nazionale in occasione della sfida di Bergamo contro l’Irlanda del Nord. Un gesto significativo, che testimonia quanto tenga alle sorti dell’Italia e all’obiettivo Mondiale.

La presenza al fianco del gruppo, nonostante l’impossibilità di scendere in campo, evidenzia il senso di appartenenza del difensore azzurro, consapevole anche dell’importanza di occasioni come quella di un Mondiale, soprattutto in una fase avanzata della carriera. Nei giorni scorsi si era ipotizzato un suo possibile viaggio anche in Bosnia per restare accanto alla squadra, ma questa volta Di Lorenzo non raggiungerà la Nazionale. Secondo quanto riportato da Il Mattino, la scelta è legata esclusivamente alla necessità di proseguire il percorso di recupero fisico.