De Bruyne protagonista con il Belgio: “Non male come iniziare il viaggio!”

Kevin De Bruyne torna protagonista anche con la maglia del Belgio. Il centrocampista del Napoli è partito titolare nell’amichevole disputata al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta contro gli Stati Uniti, contribuendo alla netta vittoria per 5-2 dei Red Devils.
Al termine della gara, De Bruyne ha condiviso il proprio entusiasmo sui social, pubblicando su Instagram un messaggio breve ma significativo: “Non male come iniziare il viaggio!”, riferimento alla tournée negli Stati Uniti e al percorso che porterà la nazionale belga verso il prossimo Mondiale estivo.