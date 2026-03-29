Criscitiello: “Sono un grande estimatore di Conte”

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha dato il via ad un’accesa discussione con l’ex portiere di Fiorentina e Sampdoria Emiliano Viviano: “Il tempo è galantuomo. Viviano dice che ho difeso il Napoli e parla male del sottoscritto in mia assenza. Questa cosa non va bene perché dire che io parlo male dell’Inter…Qui il tempo è stato galantuomo perché quello che avevo detto qualche settimana fa si sta verificando. Il Napoli ha avuto i suoi problemi e Conte ha avuto le sue colpe. Ma lui ha detto che non parlo male del Napoli perché sono amico di Conte.

Innanzitutto sono un estimatore di Conte e parlando i fatti visto che è un vincente. Quando è uscito dalla Champions, arrivando trentesimo su trentasei, l’ho asfaltato. Quindi Viviano mente sapendo di mentire“.

Non è mancata la risposta di Viviano in merito: “Ho grande rispetto per Michele ma quello che dice sull’Inter è esagerato ed è frutto di una sua posizione da inizio anno su Chivu che ha dovuto mettere nel taschino per mesi”.