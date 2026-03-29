CorSport – McTominay riceve un altro premio in Scozia

Ieri sera la Scozia ha giocato un amichevole contro il Giappone, terminata 0-1 per i Samurai Blue grazie al gol di Jun’Ya Ito (84′). Per la Scozia ha giocato dal primo minuto Scott McTominay, poi sostituito da Billy Gilmour a 20 minuti del novantesimo. Alla vigilia dell’amichevole contro il Giappone, McTominay ha ricevuto un altro premio importante dopo quello di MVP della Serie A 2024/25. Come riportato dal Corriere Dello Sport, il centrocampista del Napoli ha ricevuto anche il premio di miglior giocatore scozzese del 2025 dall’ATAC (Association of Tartan Army Clubs). In più gli é stata anche consegnata una statuina sulla falsariga del modello Subbuteo.