CdM – Ecco quando De Bruyne dovrebbe rientrare a Castel Volturno

Il Napoli aspetta il rientro di Kevin De Bruyne dagli USA, in vista del big match contro il Milan in programma lunedì 6 aprile. Il fuoriclasse belga é attualmente impegnato con la Nazionale Belga in una tournée negli Stati Uniti per prepararsi al meglio per il prossimo Mondiale. Ieri i Diavoli Rossi hanno affrontato gli Stati Uniti al Mercedes-Benz Stadium, vincendo 2-5: mercoledì notte giocheranno un’altra amichevole contro il Messico alle 3 del mattino (ora italiana). Come riportato dal Corriere Del Mezzogiorno, il rientro di De Bruyne a Castel Volturno é previsto per venerdì, a 3 giorni da Napoli-Milan.