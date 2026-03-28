Sky Sport – Un calciatore del Napoli cambia nazionale. Ecco di chi si tratta

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il talento classe 2004 in prestito dal Napoli alla Carrarese, Luis Hasa, ha deciso di accettare la convocazione dalla nazionale albanese.

L’ex Lecce, nato a Sora, dispone infatti della doppia cittadinanza e la decisione è stata anche comunicata in via ufficiale dalla Fifa nella sezione riguardante i cambi di federazioni internazionali dei tesserati.

Hasa, dopo aver vinto lo scudetto con i partenopei senza aver mai giocato, sta brillando in Serie B con la Carrarese dove ha fin ora confezionato 5 gol e 3 assisi in 25 presenze e ora sembra pronto a brillare anche con la maglia della sua nuova nazionale.