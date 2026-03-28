Bianchini: “Oggi dallo stadio incassiamo 30 milioni quando potremmo guadagnarne 100. Su ADL….”

Il direttore dell’area generale business, Tommaso Bianchini, è intervenuto ai microfoni di Calcio e finanza in merito alla crescita economica della Ssc Napoli. Ecco le sue dichiarazioni:

“Il Napoli ha una grande peculiarità che è incarnata dal tandem di competenze manageriali composto da Aurelio De Laurentiis e da Andrea Chiavelli. Uno ha visione, l’altro ha i piedi per terra e capisce se la visione è sostenibile o meno. De Laurentiis è di fatto il primo – e forse anche l’ultimo – vero imprenditore del calcio, capace di gestire il club per creare utili puntando a una crescita sportiva guidata sempre dall’equilibrio finanziario. Per me è un visionario, nel senso elogiativo del termine. Quella che definisco ‘integralismo finanziario’: se altrove conta solo vincere, qui la sostenibilità viene prima di tutto. Oggi dallo stadio incassiamo 30 milioni quando potremmo guadagnarne 100… il Napoli è arrivato quasi al massimo del proprio potenziale senza infrastrutture adeguate. Il Napoli è Napoli, e Napoli è il Napoli… From Napoli to the world”