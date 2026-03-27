Plastino a Radio Marte – “Scudetto? Quasi impossibile, il Napoli dovrebbe vincerle tutte…”

Michele Plastino, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte dove, tra i vari argomenti affrontati, si è anche soffermato sulle chance di una clamorosa lotta scudetto riaperta per Milan e Napoli. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Campionato riaperto? Percentuali non mi piace farne, ma sono poche quelle di vittoria del campionato da parte del Napoli. C’è l’Inter a distanza enorme e c’è anche il Milan. Devi sperare che gli avversari perdano quasi tutte le partite e tu devi vincerle tutte. Per questo la percentuale è molto bassa. Voglio sperare però che alla fine le possibilità per il Napoli aumentino”.