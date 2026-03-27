Dal Belgio – “Caso Lukaku, ecco perchè il calciatore ha deciso di rimanere in Belgio”

Caos in casa Napoli. Infatti, nella giornata di ieri, Romelu Lukaku a sorpresa non è rientrato come previsto a Castel Volturno, come pre-accordato con la società. Il quotidiano belga Nieuwsblad fa sapere che dietro alla decisione dell’attaccante ci sarebbe la volontà di passare del tempo insieme ai suoi figli e a sua madre, oltre che ad allenarsi singolarmente per tornare al top della forma dal punto di vista fisico. Il club azzurro ed Antonio Conte sono rimasti irritati dalla decisione del belga, in quanto puntavano a lavorare insieme per aiutare Big Rom.