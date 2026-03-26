TuttoSport – Italia, dubbio tra Politano e Palestra: le scelte del CT Gattuso

Tuttosport fa il punto sulle scelte di Gennaro Gattuso e del ballottaggio tra Matteo Politano e Marco Palestra in occasione dell’importante gara tra Italia-Irlanda del Nord: “Alessandro Bastoni ha detto sì. Ha parlato con Gattuso e il suo staff sciogliendo le riserve: stasera sarà in campo contro l’Irlanda del Nord. Gli altri? Stanno quasi tutti bene, come confermato da Gattuso a microfoni unificati: ‘Mancini, Politano, Calafiori non hanno nulla, mentre Scamacca è un pochino indietro’. Recuperato Bastoni non dovrebbero esserci dubbi sulla formazione anche se restano forti le quotazioni di Palestra. Gattuso però è uno molto attento alle gerarchie quindi Politano resta avanti rispetto al deb del Cagliari di proprietà dell’Atalanta”.