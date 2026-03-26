Lutto nel mondo del calcio: è morto Beppe Savoldi. Vinse una Coppa Italia con il Napoli

Lutto nel mondo del calcio e del Napoli: è morto Beppe Savoldi. Nato nel 1947 a Gorlago, si è affermato come uno degli attaccanti più prolifici della sua generazione. Era soprannominato “mister due miliardi” per via del suo passaggio dal Bologna ai partenopei, costato appunto due miliardi di lire. In azzurro, dal 1975 al 1979, totalizzerà complessivamente 165 presenze e 77 gol, vincendo una Coppa Italia nella stagione 75-76, nella quale fu protagonista in finale siglando una doplietta al Verona. Ad annunciare il decesso è stato il figlio Giuseppe sul proprio profilo Instagram.

“Se n’è andato in altra dimensione il nostro grande Beppe. I suoi luoghi, la sua casa e i suoi affetti lo hanno accompagnato fino all’ultimo momento lasciandoci custodi dei valori e dell’amore che hanno sempre costituito la cifra del suo percorso terreno. Siamo molto fieri di tutto ciò, pur travolti dal dolore. Ringraziamo di cuore i medici e gli infermieri del Papa Giovanni XXIII e dell’istituto Beato Palazzolo di Bergamo che hanno avuto cura di lui pur tra le sue amate mura domestiche. Eliana, Gianluca con Valentina, Guya, Gabriella, e i suoi adorati nipoti Lorenzo, Ludovico e Giorgio”.

La Ssc Napoli, sui propri account social, ha diffuso un messaggio di cordoglio: Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Beppe Savoldi, straordinario bomber azzurro dal 1975 al 1979 e indimenticabile emblema del calcio italiano.

Con la maglia del Napoli ha vinto una Coppa Italia il 29 giugno 1976, realizzando una doppietta nella finale contro il Verona. Ciao, Beppe!

Alla famiglia vanno le condoglianze di tutta la redazione di MondoNapoli.