Lukaku, il dt del Belgio: “Non è infortunato, sta ragionando su come prepararsi per il finale di stagione”

La decisione di Romelu Lukaku di rimanere in Belgio ha fatto rumore. Intanto, il direttore tecnico della nazionale belga Vincent Mannaert ha fatto chiarezza dal ritiro di Atlanta, spiegando che Big Rom non abbia problemi di salute e stia solo cercando di capire come prepararsi al meglio per gli ultimi mesi. Di seguito, ecco le sue dichiarazioni riportate da La Gazzetta dello Sport.

“Lukaku ha valutato attentamente cosa fosse meglio per il resto della sua stagione. Visti i voli e i trasporti necessari, ha logicamente concluso che non sarebbe stato ideale per lui continuare ad allenarsi con ritmo sostenuto. La buona notizia è che non ci sono problemi di salute. Si tratta piuttosto di capire come prepararsi al meglio negli ultimi mesi: sia per il finale di stagione con il Napoli che per i Mondiali. È stata una scelta difficile, ma ha preso la decisione. Sappiamo due cose: che Romelu conosce molto bene il suo corpo e che vuole davvero essere presente ai Mondiali. Questo ci dà la fiducia necessaria per credere che sia ancora in corsa per i Mondiali”.