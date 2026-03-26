Il Mattino – Qualificazioni Mondiali, stasera in campo Lobotka con la sua Slovacchia

Nella serie di spareggi che decreteranno le ultime nazionali europee qualificate ai Mondiali è presente anche la Slovacchia dell’azzurro Stanislav Lobotka. La selezione allenata da Ciccio Calzona affronterà il Kosovo di Amir Rrahmani, che non sarà del match a causa dell’infortunio rimediato a febbraio in Napoli-Roma. Di seguito, ecco quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino.

“Stanislav Lobotka, infatti, dovrà guidare la sua Slovacchia della delicatissima semifinale contro il Kosovo: una partita che avrebbe potuto regalare un altro derby napoletano in campo se solo Amir Rrahmani non fosse ancora alle prese con i suoi acciacchi di natura fisica. E allora Lobokta non avrà il “problema” del nemico-amico dall’altra parte del campo. Lui e l’italiano Calzona si giocano il pass per il Mondiale nei primi 180 minuti decisivi per tutta la nazione. Un piccolo vantaggio: se la Slovacchia dovesse qualificarsi per la finale affronterà in casa propria la vincente dell’altro playoff tra Turchia e Romania, con possibile derby italiano in panchina tra Calzona e Montella nella finalissima”.