Il Mattino – Politano si butterebbe nel fuoco per Gattuso e Conte. Nell’Italia di Ringhio è uno dei pretoriani

Matteo Politano, probabilmente, sarà uno dei calciatori impiegati da Gennaro Gattuso nel delicatissimo playoff Mondiale Italia-Irlanda del Nord. L’esterno, ricorda Il Mattino, è arrivato a Napoli proprio su richiesta dell’attuale Ct della Nazionale, quando sedeva sulla panchina azzurra. Per lui, c’è ora l’occasione di poter agguantare un mondiale a quasi 33 anni d’età. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Politano è probabilmente uno dei più sottovalutati esterni del campionato italiano. Ha da sempre un’anima devota al sacrificio, Politano è diventato un punto di riferimento per Conte. E un leader del Napoli in piena lotta per lo scudetto. Per Gattuso, come per Conte, Politano si butterebbe nel fuoco. Appena arrivato a Napoli, dopo l’esonero di Carlo Ancelotti, Matteo è stata la prima richiesta del tecnico calabrese: era all’Inter, arrivò quasi subito a gennaio. Con Ringhio 70 partite assieme, una Coppa Italia conquistata e i mesi del lockdown vissuti quasi in sinergia. Ovvio che nell’Italia di Gattuso, Politano è uno dei pretoriani: ad agosto compirà 33 anni ed è normale per lui pensare che questa è la sua grande chance per prendere parte a un Mondiale”.