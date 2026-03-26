Il Mattino – Nazionale, Di Lorenzo in tribuna a tifare: il punto sulle sue condizioni

Il Mattino si sofferma sulla gara tra Italia e Irlanda del Nord valida per il passaggio alla finale dei playoff per il Mondiale, e scrive anche della presenza in tribuna di Giovanni Di Lorenzo, attualmente out per infortunio: “Di Lorenzo sarà allo stadio di Bergamo per assistere da tifoso d’eccezione alla gara con l’Irlanda del Nord. Per lui una specia di maledizione questo playoff: fu costretto a saltare per un infortunio, anche quello del marzo del 2022 con la Macedonia quando l’Italia del ct Mancini venne clamorosamente sconfitta per1-0. Con lui, anche il suo entourage personale, con il procuratore Mario Giuffredi. Di Lorenzo ha ancora qualche settimana di lavoro prima di poter ritornare tra i disponibili: complicato rivederlo con il Milan ma anche con il Parma. Bisogna aspettare almeno altri 20 giorni prima di ipotizzare un ritorno nel gruppo”.