Il Mattino – Napoli, Hojlund ed Elmas si affrontano per il mondiale: Conte spettatore interessato

Il Mattino scrive dei tesserati del Napoli impegnati nelle qualificazioni per il Mondiale, in particolare su Hojlund ed Elmas che saranno seguiti da vicino da Antonio Conte: “Solo uno tra Hojlund ed Elmas passerà alla finale in programma martedì prossimo e poi tutti di ritorno a Napoli per preparare la sfida di Pasquetta contro il Milan che potrebbe dire tantissimo in chiave scudetto. Ma intanto si pensa solo al mondiale, come è giusto che sia. Ed è per questo che stasera a Copenaghen Elijf e Rasmus si abbracceranno prima del fischio d’inizio ma per 90′ saranno rivali. Antonio Conte li seguirà dalla tv, spettatore interessato anche in vista dell’estate, perché si sa che quello che succede durante un mondiale può anche cambiare valori e sorti del mercato. Hojlund ed Elmas sono entrambi gli elementi più rappresentativi delle rispettive nazionali”.